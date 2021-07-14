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Опубликовано первое изображение нового поколения Range Rover Sport

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Range Rover Sport может быть представлен только в следующем году. Пока компания только разрабатывает модель и ее даже ни разу не заметили на дорожных тестах.
При этом независимые дизайнеры издания motor.es на собственных предположениях уже создали рендерное изображение премиального внедорожника со спортивным характером.

Специалисты полагают, что Range Rover Sport получит полностью светодиодную оптику и новый салон из премиальных материалов.

Сейчас известно, что в основе Range Rover Sport будет лежать платформа MLA, которая придет на смену актуальной тележке PLA.

На европейском рынке внедорожник скорее всего будет доступен с гибридными силовыми установками и классическими ДВС.

Range Rover Range Rover Sport
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