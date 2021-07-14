Специалисты «Авито Авто» рассказали о результатах своего исследования по продажам автомобилей с пробегом за второй квартал этого года.

В отчетный период, как сообщает со ссылкой на исследования «Авито Авто» «Российская газета», более 30% от всего объема продаж пришлось на Москву и Московскую область, а также Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский Край.

В целом продажи кроссоверов и внедорожников в указанный период выросли на 40%. Средняя стоимость таких машин составила 780 тыс. рублей, что на 25,8% больше, чем во втором квартале 2020 года.

Среди брендов лидерами вторичного авторынка стали ВАЗ (Lada), Toyota, Nissan, Chevrolet и Hyundai, которые заняли с первого по пятое место соответственно.

LADA 4×4 стал самым популярным внедорожником с пробегом на рынке РФ, его средняя стоимость за год выросла на 12.5% и составила 180 тыс. рублей.

Chevrolet Niva оказался на второй строчке. Его средняя стоимость во втором квартале года составила 300 тыс. рублей.

Третье место в списке самых продаваемых в сегменте SUV занял Renault Duster (709 тыс. руб.), а на четвертой и пятой строчке оказались Toyota RAV4 (1, 36 млн руб.) и Nissan Qashqai (790 тыс. руб.).