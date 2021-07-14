Главная » Новости

LADA 4×4 стал самым популярным внедорожником с пробегом на рынке РФ

Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

Специалисты «Авито Авто» рассказали о результатах своего исследования по продажам автомобилей с пробегом за второй квартал этого года.

В отчетный период, как сообщает со ссылкой на исследования «Авито Авто» «Российская газета», более 30% от всего объема продаж пришлось на Москву и Московскую область, а также Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский Край.

В целом продажи кроссоверов и внедорожников в указанный период выросли на 40%. Средняя стоимость таких машин составила 780 тыс. рублей, что на 25,8% больше, чем во втором квартале 2020 года.

Среди брендов лидерами вторичного авторынка стали ВАЗ (Lada), Toyota, Nissan, Chevrolet и Hyundai, которые заняли с первого по пятое место соответственно.

LADA 4×4 стал самым популярным внедорожником с пробегом на рынке РФ, его средняя стоимость за год выросла на 12.5% и составила 180 тыс. рублей.

Chevrolet Niva оказался на второй строчке. Его средняя стоимость во втором квартале года составила 300 тыс. рублей.

Третье место в списке самых продаваемых в сегменте SUV занял Renault Duster (709 тыс. руб.), а на четвертой и пятой строчке оказались Toyota RAV4 (1, 36 млн руб.) и Nissan Qashqai (790 тыс. руб.).

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика