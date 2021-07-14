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Внедорожники Jeep получили аналогичное экрану смартфона лобовое стекло

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Такое лобовое стекло не устанавливается с завода, так как заказать его можно только на уже существующие автомобили Wrangler и Gladiator.
Компания Jeep предлагает на популярные внедорожники установить лобовое защищённое стекло от известно производителя Corning.

Эта компания известна производством стекол Gorilla Glass для смартфонов. Компания разработала аналог для легковых авто, и первым его получили внедорожники американского производителя.

Впервые защищенные стекла для внедорожников дебютировали в концепте Jeep Wrangler Orange Peelz.

Теперь это стекло доступно для владельцев Jeep Wrangler и Gladiator. Его можно заказать от 645 долларов. В отличие от обычного лобового стекла Corning Gorilla Glass легче и крепче на 52%, к тому же оно выдерживает удары мелких камней.

Corning Corning Gorilla Glass jeep
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