Внедорожники Jeep получили аналогичное экрану смартфона лобовое стекло

Такое лобовое стекло не устанавливается с завода, так как заказать его можно только на уже существующие автомобили Wrangler и Gladiator.

Компания Jeep предлагает на популярные внедорожники установить лобовое защищённое стекло от известно производителя Corning.

Эта компания известна производством стекол Gorilla Glass для смартфонов. Компания разработала аналог для легковых авто, и первым его получили внедорожники американского производителя.

Впервые защищенные стекла для внедорожников дебютировали в концепте Jeep Wrangler Orange Peelz.

Теперь это стекло доступно для владельцев Jeep Wrangler и Gladiator. Его можно заказать от 645 долларов. В отличие от обычного лобового стекла Corning Gorilla Glass легче и крепче на 52%, к тому же оно выдерживает удары мелких камней.