Компания Hyundai для седана Elantra создала топовую версию, которая носит название Elantra N.

Спортивная модификация была выпущена для автомобиля нового поколения, и она получила двухлитровый двигатель.

Hyundai представил флагманскую версию седана Elantra N 2022 года, которая стала самой быстрой в истории модели версией.

Мощность силовой установки в автомобиле составляет 280 л.с., а показатель крутящего момента равен 392 Нм. В специальном режиме с названием N Grin Shift мощность двигатель вырастет до 290 л.с. В паре с силовой установкой работает 6-скоростная механика, а также можно заказать 8-ступенчатый робот.

Спортивный седан с 8-скоростной коробкой сможет ускоряться до первой сотни за 5,3 секунды. Внешне Elantra N 2022 года отличается спортивной внешностью, а также спортивные элементы присутствуют и в салоне. В продаже автомобиль появится ближе к концу года, информации о стоимости пока нет.