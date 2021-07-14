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Hyundai представил флагманскую версию седана Elantra N 2022 года

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Компания Hyundai для седана Elantra создала топовую версию, которая носит название Elantra N.

Спортивная модификация была выпущена для автомобиля нового поколения, и она получила двухлитровый двигатель.

Hyundai представил флагманскую версию седана Elantra N 2022 года, которая стала самой быстрой в истории модели версией.

Мощность силовой установки в автомобиле составляет 280 л.с., а показатель крутящего момента равен 392 Нм. В специальном режиме с названием N Grin Shift мощность двигатель вырастет до 290 л.с. В паре с силовой установкой работает 6-скоростная механика, а также можно заказать 8-ступенчатый робот.

Hyundai представил флагманскую версию седана Elantra N 2022 года

Спортивный седан с 8-скоростной коробкой сможет ускоряться до первой сотни за 5,3 секунды. Внешне Elantra N 2022 года отличается спортивной внешностью, а также спортивные элементы присутствуют и в салоне. В продаже автомобиль появится ближе к концу года, информации о стоимости пока нет.

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