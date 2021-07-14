Новые машины в РФ могут подорожать из-за появления платформы «Автодата»

Ситуация на автомобильном рынке России не меняется, ведь машины каждый месяц постоянно дорожают, а эксперты между тем предупреждают, что рост цен продолжится и во второй половине года.

Между тем журналисты «Коммерсантъ», сообщили об еще одной причине, которая повлечет за собой удорожание машин.

Как оказалось, речь идет о проекте ГОСТ «Платформа Автодата. Состав данных», в рамках которого планируется собирать персональные данные водителя, информацию о правонарушениях, пассажирах, ТО, местоположения и многое другое.

Специалисты уже высказались поэтому поводу, уверяя, что данная платформа будет еще одной причиной, по которой производители поднимут стоимость транспортных средств.

Дело в том, что новые правила повлекут за собой необходимость переоборудования машин и других дополнительных затрат.

В свою очередь эти затраты будут вынуждены компенсировать покупатели. В свою очередь «Объединение автопроизводителей России» (ОАР) выступает против внедрения такого проекта в связи с тем, что данные с этой платформы могут оказаться в открытом доступе, ведь как бы не была защищена платформа, всегда находятся уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

В связи с этим ОАР и обратилось в Росстандарт. Ранее была информация, что производителей авто в России могут обязать собирать данные о местоположении, скорости или направлении движения машины раз в минуту, а также раз в полчаса предоставлять информацию об усталости водителя, снижении видимости. Всю эту информацию компании должны направлять на платформу «Автодата».