Компания Kia представила европейский Ceed нового поколения

Kia для европейского рынка представила обновленное семейство Ceed, рестайлинг получили все модели кроме вседорожной Xceed, которая его получит позже.

По данным Motor1, кросс-версия Xceed будет представлена в 2022 году.

Рестайлинговое семейство Ceed начнут производить в следующем месяце в Словакии на заводе в Жилине, при этом продажи серии начнутся в четвертом квартале 2021 года.

Семейство Kia Ceed получило новую радиаторную решетку, измененные бамперы и увеличенные воздухозаборники.

Также были обновлены задние фонари, а в версиях GT-Line и GT они будут состоять из 48 светодиодных секций.

В салоне появилась обновленная мультимедийная система, цифровая панель приборов и новый селектор «коробки». Технически Kia Ceed не изменились, то есть они будут предлагаться с моторами мощностью от 100 до 204 л.с.