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Компания Kia представила европейский Ceed нового поколения

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Kia для европейского рынка представила обновленное семейство Ceed, рестайлинг получили все модели кроме вседорожной Xceed, которая его получит позже.
По данным Motor1, кросс-версия Xceed будет представлена в 2022 году.

Рестайлинговое семейство Ceed начнут производить в следующем месяце в Словакии на заводе в Жилине, при этом продажи серии начнутся в четвертом квартале 2021 года.

Компания Kia представила европейский Ceed нового поколения

Семейство Kia Ceed получило новую радиаторную решетку, измененные бамперы и увеличенные воздухозаборники.

Также были обновлены задние фонари, а в версиях GT-Line и GT они будут состоять из 48 светодиодных секций.

В салоне появилась обновленная мультимедийная система, цифровая панель приборов и новый селектор «коробки». Технически Kia Ceed не изменились, то есть они будут предлагаться с моторами мощностью от 100 до 204 л.с.

Компания Kia представила европейский Ceed нового поколения Компания Kia представила европейский Ceed нового поколения Компания Kia представила европейский Ceed нового поколения Компания Kia представила европейский Ceed нового поколения Компания Kia представила европейский Ceed нового поколения Компания Kia представила европейский Ceed нового поколения Компания Kia представила европейский Ceed нового поколения

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