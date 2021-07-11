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Опубликованы первые фото нового кроссовера от АВТОВАЗа

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Российский автогигант приступил к испытаниям нового неизвестного кроссовера. Его заметили на прицепе, причем прототип был закрыт чехлом, который искажает формы автомобиля.
В Тольятти был замечен неизвестный прототип, который как предполагается, станет новой моделью «АвтоВАЗа».

Предположительно модель будет построена на платформе Renault. Впрочем, в целом через несколько лет модельный ряд Lada будет выпускаться на платформе от французского автопроизводителя.

У прототипа можно заметить колесные диски как на кроссоверах Renault, а также выделяющийся логотип французской марки.

Подробностей про модель пока нет, но многие в Сети сделали предположение, что это новое поколение Lada Niva, которую выпустят на тележке CMF-B.

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