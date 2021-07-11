Прототип Lightyear One назван самым эффективным электромобилем в мире

Испытания проводили в пасмурный день, поэтому прототип не смог продемонстрировать все свои возможности.

Прототип электрокара Lightyear One от компании Lightyear показал внушительный пробег на одном заряде.

На закрытой трассе он смог проехать 710 км. Испытания проводили в Германии, и чтобы преодолеть такое расстояние, потребовалось 9 часов со сменой водителей каждые два часа.

Высокий показатель автономности был достигнут за счет равномерного движения на скорости 85 км/ч.

Стоит отметить, что в нидерландской компании Lightyear обещали, что их автомобиль на одном заряде благодаря солнечным батареям сможет проехать до 725 км.

На тесте показатель оказался немного меньше, но это за счет пасмурной погоды, ведь в солнечный день солнечные панели смогут обеспечить дополнительные 70 км пробега, а в пасмурную погоду — до 40 км.

Серийный вариант Lightyear One должны представить в следующем году, и возможно к тому времени будет повышен запас хода автомобиля.