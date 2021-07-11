При этом продажи автомобилей отечественных брендов увеличились сильнее, чем наблюдался рост на автомобильном рынке в целом.

Как выяснили специалисты «Автостата», доля иномарок на авторынке РФ снизилась в 1 полугодии 2021 года и составила 72,8%. Годом ранее показатель был 74,1%.

То есть доля автомобилей иностранных марок сократилась на 1,3 п.п. Таких машин в первом полугодии этого года было продано 633 552 экземпляра, а это на 34% больше, при этом авторынок в целом вырос на 37%.

А вот отечественные машины показали положительную динамику на 44% до 237 197 реализованных штук. В связи с этим их доля увеличилась до 27,2% против 25,9% в прошлом году.