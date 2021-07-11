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Stellantis инвестирует более 30 млрд евро в ускорение электрификации машин

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Практически у всех автопроизводителей уже есть план по переходу на электрическую тягу.

Недавно концерн Stellantis опубликовал стратегический план по сокращению вредных выбросов в атмосферу. Новая стратегия затрагивает все компании, входящие в молодой концерн.

До 2030 года все автомобили брендов Stellantis будут с электрическими моторами. Планируется, что в Европе до 2030 года доля продаж «зеленых» авто достигнет 70%.

На реализацию плана концерн выделит 30 миллиардов. Эту суму должны освоить до 2025 года, причем будет потрачена на создание новых силовых установок и программное обеспечение.

Также для всех брендов будет создано четыре электрических масштабируемых платформ, одна из которых будет использоваться в рамных пикапах.

На презентации также было сказано, что у Alfa Romeo с 2024 года будет новый субренд — Alfa e-Romeo.

Stellantis
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