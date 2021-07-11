В Huawei уверены, что автопилот никогда не заменит водителя-человека

Автомобильные компании регулярно показывают концепты автомобилей с автопилотами, при этом полноценные пилоты с системой четвертого уровня все еще не получили широкого распространения.

В основном такие машины используют в экспериментальных условиях, а на дорогах пока можно увидеть машины с автопилотом третьего уровня, когда водитель может убрать руки с руля, но при этом все же он должен следить за дорогой и в случае необходимости взять управление на себя.

На недавней Всемирной конференции по искусственному интеллекту президент и главный архитектор решений Huawei ADS Intelligent Driving Су Цин заявила, что автопилот никогда не заменит водителя-человека.

В связи с этим она выразила уверенность, что пятый уровень автономности для транспортных средств недостижим, ведь такой автопилот должен охватывать все возможные сценарии, в любом месте и в любую погоду, а машина без водителя на это попросту не способна.