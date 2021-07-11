Jeep впервые показал 5-местный Jeep Grand Cherokee нового поколения

Jeep пока только раскрыла внешность своего гибридного внедорожника, тггда как полноценная презентация модели состоится в августе в Нью-Йорке.

Американский производитель внедорожников и кроссоверов показал Grand Cherokee с гибридной силовой установкой.

Ее характеристики пока не разрывают, но это произойдет уже в следующем месяце.

Модель получила приставку к названию 4xe. Этот внедорожник будет доступен только в пятиместном варианте, тогда как удлинённой модификации для гибридного Grand Cherokee пока не предусмотрено.

Напомним, в январе был представлен удлинённый Grand Cherokee с тремя рядами сидений, и другой версии на рынке пока нет.

Компания Jeep к 2025 году намерена все свои модели оснастить электрическими моторами, причем автопроизводитель заявляет, что это никак не повлияет на внедорожные качества автомобилей.