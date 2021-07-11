Chevrolet запретит владельцам Corvette заниматься чип-тюнингом

Chevrolet Corvette невозможно будет взломать для проведения чип-тюнинга, об чем заявил главный инженер проекта Corvette Тэдж Юхтер.

В интервью изданию Muscle Cars & Trucks представитель компании сказал, что компания не поддерживает изменения прошивки управления силовым агрегатом.

Это сделали с целью безопасности клиентов, причем в GM не собираются в этом даже поддерживать независимые ателье.

При этом Тэдж Юхтер не исключает, что лучшие специалисты тюнинга смогут изменить прошивку компьютера, но это даже для них будет очень сложно.

Также Юхтер намекнул, что в будущем будут выпущены более мощные версии Corvette, поэтому советует дождаться их, а не проводить чип-тюнинг.