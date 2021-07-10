Автомобиль Skoda Karoq заказываем в интернете

Автопроизводитель Шкода заработала авторитет и популярность благодаря качеству своей продукции. Машины, выпускаемые этим предприятием, отличаются: интересным дизайном, мощными силовыми установками, эффективной трансмиссией и надежной ходовой.

Не так давно компания выпустила на рынок модель Skoda Karoq, которая призвана заменить собой серию автомобилей Yeti. Следует понимать, что модель Карок не является продолжением Йети, а представляет собой совершенно новую машину, которая по своему внешнему виду и техническим параметрам она больше похожа на серию автомобилей Kodiaq.

Сегодня все заинтересованные лица могут получить больше информации о модели Шкода Карок, а также выбрать и заказать машину перейдя по https://agat-skoda.ru/models/karoq/price на сайт специализированного интернет портала. Опытные консультанты ответят на любые вопросы пользователей, а также помогут выбрать машину отвечающую требованиям клиента.

Дизайн

Внешние качества Карок делают машину похожей на гибрид Skoda Kodiaq и Seat Ateca. При разработке этой модели инженеры Шкоды стремились придать автомобилю серьезный, брутальный вид и таким образом максимально уйти от «игрушечной» Yeti.

Компактные размеры Skoda Karoq делают ее гармоничной и пропорциональной что очень нравится многим покупателям. Кроме того, к плюсам машины автолюбители и эксперты относят:

Интересный дизайн салона с удобными сиденьями.

Информативная панель приборов, которой удобно пользоваться.

Наличие качественной мультимедийной системы.

Другими словами, покупатель выбирающий эту модель точно не зря потратит свои деньги.

Привод

В модельном ряде Шкода Крок есть машины с передним и полным приводом. Система 4х4 имеет многодисковую муфту и многорычажную заднюю подвеску. Такие автомобили могут смело преодолевать любые препятствия и бездорожье.

Также в серии Карок есть автомобили с тремя разными вариантами КПП. Так часть машин получили традиционную механику, которая качественное сделана и не подведет водителя. Кроме того, инженеры Шкоды установили на других автомобилях серии, роботизированные «сухие» КПП DSG-7 DQ 200-7F, а также «мокрую» DSG-7 DQ 381-7A. Дизельная версия Карок 4х4 также получила надежную механику.

Стоимость Шкода Карок

Цены на модели Шкоды Карок отличаются в зависимости от характеристик и комплектации. Сегодня в нашей стране стоимость этой модели колеблется от 1млн 565 тыс до 2 мле 079 тыс.

В данный момент выбрать и заказать Шкода Карок пользователи могут на сайте компании Агат в сети.