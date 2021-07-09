Эксперты пояснили водителям в РФ новую ловушку от ГИБДД в 2021 году

Эксперты в России рассказали о новой ловушке от ГИБДД, которая может стать причиной штрафа и эвакуации автомобиля.

Как выяснил портал Autonews, некоторые инспекторы начали замерять расстояние от автомобилей до пешеходных переходов.

В случае, если это расстояние меньше пяти метров, то машину эвакуируют и отправляют на штрафстоянки.

Чтобы не попасть в ловушку, российским водителям советуют возить с собой рулетку и самостоятельно замерять расстояние от авто до пешеходного перехода, чтобы не оплачивать штрафы, эвакуацию и хранение транспортного средства на штрафстоянке.

В свою очередь журналисты обратились к юристам, которые отметили, что ничего противозаконного в эвакуации нет, при этом водителям советуют иметь при себе рулетку и вымерять расстояние.

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