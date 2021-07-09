Volkswagen переписал цены на три модели в РФ в июле 2021 года

Три модели немецкой марки на российском рынке в июле получили новые ценники, причем у одной из них зафиксировано разнонаправленное изменение стоимости.

Среди автомобилей, которые получили обновленные прайсы, оказались Touareg, Polo и Tiguan.

У кроссовера Touareg подорожали все комплектации за исключением самой дорогой, которая наоборот подешевела.

Так, начальные комплектации этого автомобиля стали дороже на 157 тыс. рублей, а топовый вариант подешевле на 152 тыс. рублей, сообщают эксперты сайта «Цена Авто».

Стоимость Polo во всех комплектациях увеличилась на 29 тыс. рублей, а Tiguan – на 70 тыс. рублей.