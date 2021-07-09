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Продажи самой доступной версии электрокара Model Y от Tesla начались в Китае

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Американская компания на китайском рынке запустила продажи новой версии своего кроссовера Model Y.

Новинка становится самым доступным вариантом в Китае, который получил ценник 42 600 долларов или 3,2 млн рублей.

Стоимость автомобиля снизилась на 20% благодаря локализации производства и субсидиям.

Стоит отметить, что Model Y в Китае теперь имеет стоимость на 10% меньше, чем начальная комплектация Model 3.

Напомним, что в кроссовере заявлен запас хода 525 км, а максимальная скорость составляет 217 км/ч.

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