Chery готовит к выходу на российский рынок новый кроссовер Tiggo 2 Pro

Китайская компания Chery намерена вернуть на российский авторынок кроссовер Tiggo 2.

Эта модель была представлена в нашей стране два года назад, при этом в Китае она пережила смену поколения и вышла под названием Tiggo 3X Plus.

В нашу страну автомобиль планируется вернуть под названием Chery Tiggo 2 Pro. Этот кроссовер уже сертифицировали в России.

В документе указано, что его будут продавать с двумя двигателями. Первым будет бензиновый литровый двигатель с турбиной мощностью 102 л.с., а вторым будет полуторалитровый агрегат с отдачей 106 л.с.

В паре с силовыми установками заявлена пятискоростная механическая КП и вариатор, при это система привода предусмотрена только на переднюю ось.

В отличие от предшественника получил измененную внешность, переработанный салон и расширенный список доступного оборудования.

Пока о сроках выхода кроссовера в России информации нет, но компания привезла в страну демонстрационные экземпляры, которые появились в нескольких городах.