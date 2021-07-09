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Европа намерена полностью отказаться от автомобилей с ДВС к 2035 году

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Власти стран Евросоюза планируют как можно скорее реализовать амбициозные планы и эксплуатировать на дорогах только электрокары.

Как стало известно, Европа намерена полностью отказаться от автомобилей с ДВС уже к 2035 году, при этом к 2030 году планируется снижение выбросов от машин на 60%.

К 2035 году показатель должен составить 100 процентов. В первую очередь, как сообщили зарубежные источники, планируется уделить внимание легковым автомобилям, на которые приходится 12 процентов всех углеродных выбросов ЕС.

Такие авто к 2030 году должны стать безопаснее для климата на 37,5%. Специалисты между тем заявили, что многие производители в связи с этим будут вынуждены отказаться от гибридных моделей и выпускать в странах ЕС только электрокары.

Помимо объявленных планов, Еврокомиссия заявила, что обяжет правительство стран активно развивать инфраструктуру.

В частности, зарядные станции должны устанавливать каждые 60 км, но это касается в первую очередь основных магистралей. Официально о задуманных мерах будет объявлено на следующей неделе.

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