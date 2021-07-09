Что ждёт рынок автострахования в Украине?

Статистически в Украине каждый год в среднем заключается более 8 миллионов договоров ОСАГО. На сегодня ОСАГО считается самым массовым видом страхования своего имущества. Общая сума страховых выплат за 2020 год превышает 2,5 миллиарда гривен.

За первый квартал 2020 года число ДТП увеличилось на 19%, конечно, введенные карантинные ограничения в связи с пандемией немного уменьшило рост количества аварий на дорогах страны. Однако отсутствие качественного контроля над безопасностью на дорогах способствует только увеличению дорожных происшествий. Такой рост провоцирует увеличения количества страховых выплат, а значит и рост цен на страховку.

Рост ринка автострахования

С начала 2021 года экспертами наблюдается рост рынка автострахования в Украине. За 5 месяцев он вырос на более чем на 14% и достиг 2,7 миллиарда гривен. За первые 5 месяцев нового года сбор страховых платежей по ОСАГО для наземных транспортных средств увеличилось на 59%. Так же наблюдается рост количества заключенных договоров ОСАГО и КАСКО для юр. лиц. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года они увеличились на 9%.

Онлайн сервисы

Пандемия 2020 года вызванная COVID-19 стимулировала страховые компании в внедрении новых дистанционных сервисов в урегулировании страховых событий. Например, компания СК Перша предлагает своим клиентам заказать автострахование онлайн. Множество компаний стали предлагать онлайн консультацию для своих клиентов по различным страховым случаям.

Изменения рынка

Рынок автострахования в Украине потерпел серьезных изменений. Из самых главных инноваций можно выделить следующие:

Одним из важнейших нововведений прошедшего года стало повышение страховых лимитов; В 2020 году началось активное внедрения электронного страхового полиса. В Украине появилась возможность загрузить свой полис в приложение «ДИЯ» , что является официальным документом; Сократился срок урегулирования страховых споров; После запуска электронного страхового полиса, страховщики начали внедрять электронный европротокол.

Автострахование в Украине

Рынок автострахования в Украине в последние годы потерпел значительных изменений. Для обычных граждан новые технологии значительно могут упростить пользование сервисами страхования наземных транспортных средств. Однако стоит отметить тот факт, что в последнее время наблюдается тенденция роста страховых платежей по ОСАГО. Этот фактор связан в первую очередь с ростом рынка и увеличением страховых выплат. Но такая стоимость является оправданной, ведь при наступления страхового случая компания возмещает ущерб владельцу транспортного средства.