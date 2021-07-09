Преимущества шин Maxxis

Производитель шин Максис вышел на рынок относительно недавно, успев быстро завоевать признание автовладельцев буквально по всему миру. Популярность резины Maxxis в первую очередь обусловлена высокими потребительскими качествами – надежностью, безопасностью и долговечностью.

Производятся шины Maxxis на Тайване. Нужно сказать, что в отличие от Китая, Тайвань не проводил на своей территории социальные эксперименты, планомерно развивая капитализм. Это позволило добиться высоких результатов во многих областях, включая сферу производства комплектующих для автомобилей. Тот факт, что покрышки Максис поставляются в 107 стран, включая США, однозначно подтверждает высокое качество тайваньских шин, в чем теперь могут убедиться и российские потребители.

Особенности конструкции шин Максис

Локализация производства в Азии позволила обеспечить заводы-изготовители натуральным каучуком, который пластичнее и менее подвержен разрушению, если сравнивать его с синтетическими аналогами. Плюс к тому, каучук не нужно перевозить на большие расстояния, что положительно сказывается на стоимости шин.

Рассмотрим несколько конструкционных особенностей шин Максис:

Повышенная прочность. Уникальный состав резинотехнической части делает шину менее восприимчивой к повреждениям разного рода, а утолщенный протектор сложнее проколоть.

Усиленная боковая часть. Слой полиэфира, укрепленный наполнительным шнуром, делает боковину намного более устойчивой к механическим повреждениям. Тесты показали, что шины выдерживают столкновение с острым препятствием высотой в 110 см при скорости до 35 км/ч.

Металлический корд имеет небольшое количество швов, что делает поверхность покрышки равномерной. Благодаря данной особенности значительно снижается возможность разрушения стальной основы.

Для укрепления бортов используется цельная спиральная проволока. Это увеличивает общую прочность, а также предотвращает повреждения, возникающие в результате напряжения от накачивания.

Используется цельный нейлоновый слой. Благодаря этому покрышка приобретает однородность, что, в свою очередь, препятствует расслоению так называемого брекерного пояса.

Также можно отметить, что при производстве используются сокращающие тормозной путь финские шипы, Y образные 3D ламели и технология свернутого протектора.

Если объединить все преимущества шин Максис, можно сказать, что новые покрышки – это современная, надежная и безопасная автомобильная резина, которая при этом стоит относительно недорого. Поэтому, если ищите новые покрышки для своего автомобиля, рекомендуем остановить свое внимание на продукции Максис.