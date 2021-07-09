Renault Duster и вариатор: как ведет себя кроссовер

Кроссовер Duster– один из лидеров продаж не только в рамках бренда, но и в своей категории относительно недорогих кроссоверов с хорошей проходимостью. Он же является той моделью, на которую производитель не чурается ставить новые агрегаты и трансмиссии, желая получить максимальную отдачу с минимальной наценкой для конечного потребителя.

Показательный пример – турбированный двигатель, который раньше был на Аркане, с крохотным для внедорожника объемом в 1,3 литра и 150 «лошадками» под капотом. На Аркане он шел с вариатором, что важно для нашего контекста. Хорошо зарекомендовав себя на других моделях Renault, он постепенно добрался до лидера продаж – Дастера, вместе с той же трансмиссией.

Несмотря на любовь аудитории к дизельным агрегатам, желание обзавестись автоматической трансмиссией, которая идет только в паре с бензиновым двигателем (который, к слову, есть 92-ой бензин), может изменить привычные приоритеты. Итак, так ли хорош вариантов на Duster и стоит ли он, чтобы выбирать 1,3-литровый мотор в комплекте?

В процессе многочисленных тест-драйвов стало понятно, что кроссовер от Renault со 150-сильным двигателем и вариатором на асфальте ведет себя достаточно резво и выдает отличный момент, вставая на одну ступеньку с Арканой и Каптюром.

Сам производитель уверяет, что мотор и КПП еще и очень надежны. За два года эксплуатации автомобилей, сошедших в данной комплектации с конвейера у нас в стране, еще не было ни одного обращения за заменой по причине неисправности двигателя или трансмиссии. Речь, кстати, идет о 20 тысячам проданных авто, что хороший показатель в плане статистики.

При этом новые агрегаты и вариаторы эксплуатировались не только в средней полосе, но и суровых условиях Магадана и Якутии. В рамках проведенных тестов на максимальный пробег, было доказано, что и двигатель, и КПП после 60 тысяч пробега выглядят и работают, буквально как новые.

В плане резвости вариатор и 1,3-литровый двигатель разгоняются до сотни чуть быстрее, чем версии с МКПП, но чуть уступают в максимальной скорости. Расход с вариатором тоже чуть выше.

Но все сказанное справедливо для езды по хорошей дороге. А Duster – это не только асфальт. Как отмечают представители производителя, данный «автомат» позволяет комфортнее ездить по бездорожью, не дает перегазовывать и пробуксовывать, повышает проходимость. Турбомотор при этом дает очень неплохой запас тяги.

Трансмиссия с расширенным диапазоном блокировки при этом не боится перегрева из-за встроенного радиатора и систем охлаждения, а умные функции позволяют безопасно гасить ударные нагрузки.

Подводя итог, можно сказать, что единственным серьёзным минусом данной комплектации мотора с КПП может стать только цена новых моделей Duster.