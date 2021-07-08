Новый семиместный автомобиль от Dacia дебютирует в сентябре 2021 года

В Мюнхене будет представлен не только электрический MeganE, но и новинка от бюджетного бренда Dacia.

Как сообщили в компании, на мотор-шоу в сентябре будет представлен новый универсальный семиместный автомобиль.

О какой конкретно модели идет речь представители марки не уточнили, но вариантов немного. Так, в Мюнхене могут показать новый Logan MCV, либо кроссовер Duster с компоновкой «2+3+2».

Многие эксперты уверены, что речь идет именно об универсале, к тому же новый Dacia Logan MCV ранее замечали во время тестирования.

Третье поколение универсала создадут на платформе CMF-B. Другие подробности пока не раскрыты.