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Новый семиместный автомобиль от Dacia дебютирует в сентябре 2021 года

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В Мюнхене будет представлен не только электрический MeganE, но и новинка от бюджетного бренда Dacia.

Как сообщили в компании, на мотор-шоу в сентябре будет представлен новый универсальный семиместный автомобиль.

О какой конкретно модели идет речь представители марки не уточнили, но вариантов немного.  Так, в Мюнхене могут показать новый Logan MCV, либо кроссовер Duster с компоновкой «2+3+2».

Многие эксперты уверены, что речь идет именно об универсале, к тому же новый Dacia Logan MCV ранее замечали во время тестирования.

Третье поколение универсала создадут на платформе CMF-B. Другие подробности пока не раскрыты.

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