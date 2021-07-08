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Электрокар Renault Megane представят на мотор-шоу в Мюнхене 6 сентября 2021 года

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Компания Renault намерена представить и запустить продажи на рынке полностью электрической версии своей модели Megane.

Недавно стало известно, когда представят электромобиль, а также выяснилось, что он в будущем станет заменой биотопливному варианту.

При этом первые годы биотопливная и электрическая версия будут продаваться вместе. Итак, электрокар Renault Megane представят на мотор-шоу в Мюнхене 6 сентября 2021 года.

Новинка становится серийной версией прототипа Megane E-Tech Electric, представленного осенью прошлого года.

Серийное производство нового электрокара также планируется начать в сентябре. Сейчас известно, что основой для автомобиля стала платформа CMF-EV, а его габариты окажутся меньше, чем у обычного хэтчбека.

Есть данные, что силовая установка электрического Megane будет представлена одним электродвигателем мощностью 217 л.с. Запас хода составит около 450 км по циклу WLTP.

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