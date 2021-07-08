Кроссовер Skoda Karoq в России получил новые модификации

Для российской версии кроссовера от чешской марки стали доступны новые модификации, которые уже предлагаются для покупки.

Речь идет о новой трансмиссии для базового двигателя. Так, компактный кроссовер в базовой версии с 1,6-литровым агрегатом теперь можно купить не только с механической, но и с автоматической КП.

Также еще изменения произошли в комплектации со 150-сильным турбомотором, где на смену 6-ступенчатой КП стал доступен семискоростной робот.

В последней комплектации цену менять не стали, а вот в начальном исполнении кроссовер с новой КП будет дороже на 75 тыс. рублей в сравнении с версией, в которой доступна механика.

В компании отметили, что с 1,4-литровым 150-сильным двигателем 7-скростная трансмиссия предлагается только с полным приводом.