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Срочный выкуп автомобиля

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Продать автомобиль с пробегом не так легко, как может показаться на первый взгляд. Его владельцу приходится столкнуться с множеством сложностей, встретиться с десятками потенциальных покупателей, ответить на сотни звонков. Избежать этих сложностей можно путем обращения в компанию, специализирующуюся на срочном выкупе автомашин.

Процедура срочного выкупа авто

Первым делом необходимо подать заявку в компанию, которая предоставляет услугу срочного выкупа автомобиля, указав год его выпуска, марку и модель. При этом нужно подробно описать особенности авто, чтобы специалисты могли определить его приблизительную стоимость. Узнать цену на свой автомобиль в Одессе можно по ссылке. Если она устраивает автовладельца, то можно договориться о дальнейшем взаимодействии. Оценщик компании готов прибыть в день обращения клиента по указанному адресу для решения следующих задач:

  • проведение профессиональной диагностики (производится за полчаса);
  • определение окончательной суммы сделки;
  • оформление и подписание документов в случае выражении клиентом согласия на продажу автомобиля.

Если названная стоимость не устраивает клиента, то он не обязан продавать авто, а также оплачивать какие-либо услуги и сборы. Ему достаточно лишь отказаться от заключения сделки.

Основные преимущества использования услуг специализированной компании

При самостоятельной продаже автомобиля нередко с момента подачи его владельцем соответствующего объявления до совершения сделки проходят недели или даже месяцы. При этом продавец вынужден вести переговоры с большим количеством людей, многие из которых слабо заинтересованы в покупке. Обращение к профессионалам избавляет от необходимости столь долгого ожидания. Они помогают продать машину в предельно короткие сроки. Вполне реально получить за нее деньги в день обращения, тем самым быстро решив свои финансовые проблемы. Автовладельцу не надо придумывать текст объявления и размещать его на многочисленных вебсайтах, тратить время и бензин на перегон транспортного средства на авторынок, а также заниматься оформлением документов, связанных с его снятием с учета и т. п. Решение всех этих задач берут на себя высококвалифицированные опытные специалисты.

При использовании услуги быстрого выкупа авто специализированная компания обеспечивает четкое выполнение существующих законов. Ее сотрудники гарантируют полную прозрачность и юридическую чистоту заключаемых сделок.

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