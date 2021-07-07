Оценка автомобиля на сервисе Autocheck

Чтобы не потерять деньги при продаже автомобиля, в первую очередь необходимо провести его оценку и выяснить, в каких пределах придерживаться рамки цен в процессе торгов с потенциальным покупателем. Зачастую покупателю приходится иметь дело с опытными перекупщиками и дилерами, которые отлично разбираются в текущих рыночных ценах на машины разных марок, моделей, состояния. Соперничать с такими дилерами неопытному автомобилисту, который впервые выставляет машину на продажу, практически нереально.

Но что же делать? Как избежать обмана и занижение цены при продаже машины самостоятельно? На помощь приходит бесплатный онлайн сервис https://autocheck.ru/

На сайте сервиса представлен удобный и простой для понимания калькулятор вычисления стоимости автомобиля по 25-и ключевым параметрам.

Как узнать реальную продажную стоимость машины онлайн

Оценка производится при помощи специально разработанного программного обеспечения, работающего на основе машинного обучения и искусственного интеллекта. Суть самообучение заключается в том, чтобы программа автоматически отслеживает события на автомобильном рынке и своевременно вносит необходимые коррективы в методику оценки стоимости.

Работать с калькулятором на сайте очень просто и удобно.

Калькулятор стоимости цены автомобиля выполнен в форме обычного теста, в котором нужно выбирать подходящий пункт из предложенных вариантов.

Марка, модель, год выпуска, мощность двигателя, тип привода. Всего 25 шагов предстоит пройти владельцу автомобиля до получения оценочной стоимости, вокруг которой можно вести переговоры на рынке.

Для заполнения формы достаточно всего несколько минут.

После заполнения формы, на определение стоимости отводится всего одна минута. Вот таким несложным образом любой автолюбитель, в режиме онлайн, без приглашения экспертов и затраты времени и денег, может произвести оценку своего автомобиля, чтобы вооружиться точными цифрами для ведения переговоров с покупателем.

Насколько точной является оценка стоимости автомобиля онлайн

Указанные в форме оценки параметры машины сопоставляются с и рыночными ценами по автомобилям аналогичного состояния, марок и моделей года выпуска. На этом этапе в дело вступает автоматизированное машинное самообучение.

Программное обеспечение калькулятор оценки стоимости автомобиля собирает информацию по аукционным торгам и рынкам, создавая обширные, постоянно обновляемые базы данных.

На основе этих текущих баз данных и происходит оценка автомобиля в режиме онлайн. Согласно экспертных оценок, вычисляемая оценочная стоимость автомобиля остается актуальной в течение месяца. При желании автовладелец может перепроверять стоимость машины хоть каждый день, если желает получить максимально точные и актуальные результаты.