Оценка автомобиля на сервисе Autocheck

Чтобы не потерять деньги при продаже автомобиля, в первую очередь необходимо провести его оценку и выяснить, в каких пределах придерживаться рамки цен в процессе торгов с потенциальным покупателем. Зачастую покупателю приходится иметь дело с опытными перекупщиками и дилерами, которые отлично разбираются в текущих рыночных ценах на машины разных марок, моделей, состояния. Соперничать с такими дилерами неопытному автомобилисту, который впервые выставляет машину на продажу, практически нереально.
Но что же делать? Как избежать обмана и занижение цены при продаже машины самостоятельно? На помощь приходит бесплатный онлайн сервис https://autocheck.ru/
На сайте сервиса представлен удобный и простой для понимания калькулятор вычисления стоимости автомобиля по 25-и ключевым параметрам.
Как узнать реальную продажную стоимость машины онлайн
Оценка производится при помощи специально разработанного программного обеспечения, работающего на основе машинного обучения и искусственного интеллекта. Суть самообучение заключается в том, чтобы программа автоматически отслеживает события на автомобильном рынке и своевременно вносит необходимые коррективы в методику оценки стоимости.
Работать с калькулятором на сайте очень просто и удобно.
- Калькулятор стоимости цены автомобиля выполнен в форме обычного теста, в котором нужно выбирать подходящий пункт из предложенных вариантов.
- Марка, модель, год выпуска, мощность двигателя, тип привода. Всего 25 шагов предстоит пройти владельцу автомобиля до получения оценочной стоимости, вокруг которой можно вести переговоры на рынке.
- Для заполнения формы достаточно всего несколько минут.
После заполнения формы, на определение стоимости отводится всего одна минута. Вот таким несложным образом любой автолюбитель, в режиме онлайн, без приглашения экспертов и затраты времени и денег, может произвести оценку своего автомобиля, чтобы вооружиться точными цифрами для ведения переговоров с покупателем.
Насколько точной является оценка стоимости автомобиля онлайн
Указанные в форме оценки параметры машины сопоставляются с и рыночными ценами по автомобилям аналогичного состояния, марок и моделей года выпуска. На этом этапе в дело вступает автоматизированное машинное самообучение.
Программное обеспечение калькулятор оценки стоимости автомобиля собирает информацию по аукционным торгам и рынкам, создавая обширные, постоянно обновляемые базы данных.
На основе этих текущих баз данных и происходит оценка автомобиля в режиме онлайн. Согласно экспертных оценок, вычисляемая оценочная стоимость автомобиля остается актуальной в течение месяца. При желании автовладелец может перепроверять стоимость машины хоть каждый день, если желает получить максимально точные и актуальные результаты.