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Продажи автомобилей от LADA в 1 полугодии выросли в 1,5 раза

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Объемы проданных автомобилей отечественного бренда по итогам шести месяцев 2021 года составили 200 219 экземпляров.

Этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого году увеличился в 1,5 раза.

Доля марки на рынке также увеличилась и составила 23%, что на 2,1 п.п. больше и является лучшим результатом за последние десять лет.

Самой продаваемой моделью АвтоВАЗа является Гранта, объемы продаж которой за шесть месяцев составили 72 287 штук, что на 42,8% больше.

LADA Vesta стала второй с показателем 57 031 ед. и ростом продаж на 17,4%. В тройке располагаются внедорожники семейства Niva — 30 317 ед., что на 55,4% больше.

Новые Lada получат турбированные двигатели мощностью 150 лошадиных сил

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