Автомобили с пробегом в России в 2021 году подорожали уже на 9%

Эксперты в России рассказали о средней стоимость подержанных машин в стране и как изменилась их стоимость за последние полгода.

Как сообщили в агентстве «Автостат», автомобили с пробегом в 2021 году подорожали уже на 9% и теперь средняя цена машин на вторичном рынке составляет 747 700 рублей.

В январе этого года средневзвешенная стоимость авто с пробегом составляла 688 тыс. рублей, а в середине года показатель вырос почти на 60 тыс. рублей.

А вот сравнивая стоимость с 2020 годом, то в первом полугодии этого года машины стали дороже на 23,5% или 142,4 тыс. рублей. При этом в июне в сравнении с маем, цены выросли на 0,8% или 5,6 тыс. рублей.