Продажи новых премиальных машин выросли на 41% за 6 месяцев 2021 года

В первом полугодии россияне купили 84,5 тыс. новых авто премиального сегмента.

Как сообщили аналитики «Автостат», этот показатель в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался выше на 41%.

Более половины от общего объема продаж пришлось на модели других немецких брендов. В частности, 23,8 тыс. из реализованных премиальных авто это модели марки Mercedes-Benz и 23,4 тыс. экземпляров – BMW.

Также специалисты отмечают, что впервые в этом году лидером сегмента стала Mercedes-Benz. Третье место в сегменте занял бренд Lexus, дилеры которого продали 10,5 тыс. авто.

Четвертое и пятое место заняли Audi (9 тыс. ед.) и Volvo (4,6 тыс. ед.). Следующими в списке были отмечены Porsche (3,5 тыс. ед.) и Land Rover (3,4 тыс. ед.), тогда как автомобили других компаний были проданы в количестве менее 2 тыс. единиц.