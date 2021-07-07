Lamborghini выпустила 769-сильный финальный вариант Aventador

Новая модификация станет последней, выпущенной в истории модели версией.

Новинка получила название Aventador LP 780-4 Ultimae, а ее тираж ограничат выпуском всего 600 экземпляров.

Финальная версия Lamborghini Aventador оснащена 12-цилиндровым двигателем объемом 6,5 литра, который имеет мощность 780 л.с. при 720 Нм крутящего момента.

Максимальная скорость суперкара составит 355 км/ч, а разгон до первой сотни будет 2,8 секунды. Заявлено, что для остановки со 100 км/ч машине потребуется всего 30 метров. В целом в суперкаре применили всё самое лучшее от предыдущих вариантов модели.

Преемник Aventador, выйдет в 2022–2023 годах, при этом у него уже не будет обычного ДВС, так как по слухам модель получит гибридную установку.

Производитель планирует выпустить 350 купе и 250 родстеров Aventador LP 780-4 Ultimae с кованными дисками, а также элементами экстерьера и интерьера, выполненными из карбона.