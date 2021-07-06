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В 2021 году марка Bugatti перейдет под контроль хорватской компании Rimac

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До конца года на рынке появится альянс Bugatti-Rimac, а марка Bugatti перейдет под контроль хорватской компании Rimac.
Ранее Bugatti была частью компании Volkswagen, но последняя отдала ее Porsche, а она вместе с Rimac будет владеть новым альянсом Bugatti-Rimac.

Как выяснили журналисты, Porsche будет иметь 45% акций, тогда как Rimac – 55%.

Наряду с этим стоит отметить, что сама Rimac также принадлежит Porsche, так как еще три года назад последняя выкупила 24% акций хорватского бренда.

Еще 38% этой марки принадлежит основателю Мате Римацу и 12% — Hyundai.

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