Российские специалисты посчитали, какой показатель емкости автомобильного рынка был в первом квартале этого года.

Россияне в 1 полугодии 2021 года купили машин на сумму 1,5 трлн рублей, а это оказалось в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

В период с января по июнь 2020 года емкость рынка новых легковых автомобилей была 1 трлн рублей.

Как отмечают специалисты «Автостат», существенный прирост показателя объясняется как увеличением показателя средневзвешенной стоимости, так и низкой базой прошлого года, когда из-за коронавируса автомобильные дилеры закрывались, а продажи машин сильно упали.