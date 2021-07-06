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Россияне в 1 полугодии 2021 года купили машин на сумму 1,5 трлн рублей

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Российские специалисты посчитали, какой показатель емкости автомобильного рынка был в первом квартале этого года.
Россияне в 1 полугодии 2021 года купили машин на сумму 1,5 трлн рублей, а это оказалось в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

В период с января по июнь 2020 года емкость рынка новых легковых автомобилей была 1 трлн рублей.

Как отмечают специалисты «Автостат», существенный прирост показателя объясняется как увеличением показателя средневзвешенной стоимости, так и низкой базой прошлого года, когда из-за коронавируса автомобильные дилеры закрывались, а продажи машин сильно упали.

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