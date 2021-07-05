Главная » Новости

Китайская Great Wall анонсировала внедорожник Tank 600 с двигателем V6

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Китайский автопроизводитель распространил в сети эскизы нового внедорожника, дата премьеры которого пока не раскрывается.
Китайская Great Wall анонсировала внедорожник Tank 600 с двигателем V6, который позиционируют как конкурента Toyota Land Cruiser 300.

У новой модели будет установлен трехлитровый бензиновый двигатель с шестью цилиндрами и мощностью 354 л.с. В качестве трансмиссии предложат 9-ступенчатую автоматическую КП.

Внешность новинки выполнят в стилистике компании. У внедорожника будет большая решетка радиатора, агрессивные бамперы, рельефный капот, спойлер и другое. Когда планируется представить новинку, пока не сообщается.

Китайская Great Wall анонсировала внедорожник Tank 600 с двигателем V6 Китайская Great Wall анонсировала внедорожник Tank 600 с двигателем V6

great wall
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика