Китайский автопроизводитель распространил в сети эскизы нового внедорожника, дата премьеры которого пока не раскрывается.

Китайская Great Wall анонсировала внедорожник Tank 600 с двигателем V6, который позиционируют как конкурента Toyota Land Cruiser 300.

У новой модели будет установлен трехлитровый бензиновый двигатель с шестью цилиндрами и мощностью 354 л.с. В качестве трансмиссии предложат 9-ступенчатую автоматическую КП.

Внешность новинки выполнят в стилистике компании. У внедорожника будет большая решетка радиатора, агрессивные бамперы, рельефный капот, спойлер и другое. Когда планируется представить новинку, пока не сообщается.