ГИБДД Москвы показала самый быстрый патрульный автомобиль в России

Самой быстрой машиной в России, которая находится в автопарке ГИБДД, является кроссовер Mercedes-AMG GLS.

В сети Instagram столичное ГИБДД опубликовало видео, в котором и показали самый быстрый патрульный автомобиль в России, а также повседневная работа сотрудников.

В машине установлен четырехлитровый турбированный двигатель с восемью цилиндрами мощностью 612 л.с. Разгоняется кроссовер за 4,0 секунды до первой сотни.

В списке оснащенности есть адаптивная пневматическая подвеска, мультимедийная система MBUX с сенсорным экраном объединённой с цифровой панелью.