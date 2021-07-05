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ГИБДД Москвы показала самый быстрый патрульный автомобиль в России

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Самой быстрой машиной в России, которая находится в автопарке ГИБДД, является кроссовер Mercedes-AMG GLS.
В сети Instagram столичное ГИБДД опубликовало видео, в котором и показали самый быстрый патрульный автомобиль в России, а также повседневная работа сотрудников.

В машине установлен четырехлитровый турбированный двигатель с восемью цилиндрами мощностью 612 л.с. Разгоняется кроссовер за 4,0 секунды до первой сотни.

В списке оснащенности есть адаптивная пневматическая подвеска, мультимедийная система MBUX с сенсорным экраном объединённой с цифровой панелью.

 

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Публикация от Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77)

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