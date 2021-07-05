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Volkswagen предложил в России функцию дистанционной парковки для Touareg

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Кроссовер Volkswagen Touareg становится первым автомобилем компании, который получил такую функцию.
Заказать новую опцию для автомобиля можно и в России, о чем автопроизводитель объявил официально. Volkswagen предложил в России функцию дистанционной парковки для кроссовера Touareg, которая будет доступна только в пакете «Парковка плюс».

То есть отдельно заказать опцию нельзя, а стоимость пакета составляет 96 500 рублей. С новой опцией кроссовер можно припарковать с помощью приложения на смартфоне.

Главным условием для парковки становится наличие достаточного места для того, чтобы можно было въехать и выехать без водителя за рулем.

Смартфон является пультом управления. Чтобы припарковать машину, водителю нужно забрать ключ от машины, уйти от нее и активировать парковочный маневр через приложение VW Remote Park Assist Plus.

Запустить двигатель также можно через приложение. Стоит отметить, что пакет «Парковка плюс» можно купить для кроссовера в версии Exclusive стоимостью от 5 447 000 рублей.

volkswagen Volkswagen Touareg
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