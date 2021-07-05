Huawei может представить новый 7-местный кроссовер до конца 2021 года

Компании Huawei и Seres во второй половине года планируют представить новый кроссовер, который появится в двух модификациях с технологиями от Huawei.

Как стало известно, Huawei до конца 2021 года может представить новый 7-местный кроссовер, которые будут продаваться в магазинах китайской компании.

Работают над автомобилем компании Huawei и Seres, которые планируют предложить две модификации новинки с большой разницей в цене.

Предположительно, новинкой станет электромобиль, стоимость которого составит 45 и 80 тыс. долларов за первую и вторую версии соответственно.

Подробности об электрокаре пока не раскрываются, однако известно, что Huawei планирует в следующем году продавать порядка 300 тыс. таких авто.