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Huawei может представить новый 7-местный кроссовер до конца 2021 года

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Компании Huawei и Seres во второй половине года планируют представить новый кроссовер, который появится в двух модификациях с технологиями от Huawei.
Как стало известно, Huawei до конца 2021 года может представить новый 7-местный кроссовер, которые будут продаваться в магазинах китайской компании.

Работают над автомобилем компании Huawei и Seres, которые планируют предложить две модификации новинки с большой разницей в цене.

Предположительно, новинкой станет электромобиль, стоимость которого составит 45 и 80 тыс. долларов за первую и вторую версии соответственно.

Подробности об электрокаре пока не раскрываются, однако известно, что Huawei планирует в следующем году продавать порядка 300 тыс. таких авто.

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