Компания Genesis рассказала о новой версии своего седана и сообщила, что его производство планируется начать в третьем квартале года.

Также были опубликованы и официальные изображения новинки. Премиальный бренд Genesis показал спортивную версию седана G80, при этом характеристики раскрывать не стали.

Подробнее об оснащении автомобиля в компании обещают рассказать после старта производства. Внешность спортивного G80 выполнили в стиле «Атлетичной элегантности.

У модели будут 20-дюймовые колесные диски с красными или черными суппортами, агрессивные бамперы из затемненного хрома, а в салоне появится трехспицевый руль и три варианта отделки на выбор.

Так, в салоне можно заказать отделку с применением алюминия, карбона или нескольких материалов с ромбовидным рисунком.

Стоит отметить, что на изображениях показан седан в эксклюзивном варианте, выполненном в красном цвете Cavendish Red. Цвет назвали в честь скалы на северном побережье острова Принца Эдуарда на востоке Канаде.