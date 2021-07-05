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Премиальный бренд Genesis показал спортивную версию седана G80

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Компания Genesis рассказала о новой версии своего седана и сообщила, что его производство планируется начать в третьем квартале года.

Также были опубликованы и официальные изображения новинки. Премиальный бренд Genesis показал спортивную версию седана G80, при этом характеристики раскрывать не стали.

Подробнее об оснащении автомобиля в компании обещают рассказать после старта производства. Внешность спортивного G80 выполнили в стиле «Атлетичной элегантности.

Премиальный бренд Genesis показал спортивную версию седана G80

У модели будут 20-дюймовые колесные диски с красными или черными суппортами, агрессивные бамперы из затемненного хрома, а в салоне появится трехспицевый руль и три варианта отделки на выбор.

Так, в салоне можно заказать отделку с применением алюминия, карбона или нескольких материалов с ромбовидным рисунком.

Стоит отметить, что на изображениях показан седан в эксклюзивном варианте, выполненном в красном цвете Cavendish Red. Цвет назвали в честь скалы на северном побережье острова Принца Эдуарда на востоке Канаде.

Премиальный бренд Genesis показал спортивную версию седана G80 Премиальный бренд Genesis показал спортивную версию седана G80

genesis
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