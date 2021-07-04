Производство электрокаров оказалось на 32% вреднее производства машин с ДВС

Уже неоднократно было доказано, что производство электрокаров значительно вреднее, чем автомобилей с ДВС.

Основной вред экологии наносит добыча ископаемых для производства аккумуляторов, и новый электрокар не способен быстро компенсировать вред, нанесенный окружающей среде.

Сотрудники Арагонской национальной лаборатории в Чикаго посчитали, сколько нужно проехать электрическому автомобилю, чтобы он оказался «чище» классического двигателя.

Расчет велся по разным странам, в том числе специалисты учитывали, как вырабатывается электроэнергия в той или иной стране. Для сравнения взяли Tesla Model 3 и Toyota Camry.

Оказалось, что в США Model 3 становится экологически чище только после пробега 18-20 тыс. км, а в Китае электрокары начинают оправдывать себя только после 125,9 тыс. км пробега.

Быстрее всего электрокар «отобьёт» себя в Норвегии, где высокий показатель использования возобновляемой энергии. В этой стране производство Model 3 нивелируется через 13,4 тыс. км пробега.

В общей сложности один автомобиль с ДВС в год генерирует порядка 4,6 млн. грамм диоксида углерода.

Электрокар, если будет заряжаться электроэнергией, полученной от ТЭС за год, произведет 4,1 млн. грамм диоксида углерода.

Но при производстве обычного авто загрязнение природы оказалось на 32% меньше, чем выпуск электрического автомобиля.