ЕС представит в июле 2021 года новую программу стимулирования электромобилей

Представитель ЕС заявил, что будут вводиться более жесткие требования автопроизводителям, чтобы к 2030 году снизить на 55% вредных выбросов в атмосферу по сравнению с 1990 годом.

Об этом сказал вице-президент по экологической политике и борьбе с изменением климата Франс Тиммерманс.

В интервью Finanicial Times он заявил, что в июле будет представлен новый список мер, которые помогут достигнуть намеченной цели по снижению вредных выбросов и простимулирует автопроизводителей развивать производство электрокаров.

Причем было сказано, что простое определение даты не даст производителям нужного толчка, и для этого потребуется использовать ужесточение экологических стандартов и ведение штрафов за их несоблюдение.

Стоит напомнить, что Volkswagen уже готов к 2035 году полностью прекратить производство классических моделей на территории ЕС.