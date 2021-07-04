Американская компания планирует запустить серийное производство пикапа до конца года, при этом показ серийной версии уже просрочен и новые сроки презентации пока не названы.
При этом глава компании продолжает держать интригу и подогревает интерес поклонников.
Так, недавно в Твиттере Илон Маск написал, что серийный пикап Cybertruck от Tesla получит систему управления задними колесами, которая позволит ему «уверенно входить в крутые повороты и иметь высокую маневренность».
Предполагается, что речь идёт о режиме «краб», как у GMC Hummer EV. Кроме этого, по словам Маска товарный вариант пикапа внешне в целом будет повторять концепт, и получит лишь незначительные изменения.
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