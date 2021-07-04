Опубликовали ТОП-6 самых выносливых кроссоверов с атмосферными моторами

При выборе современного кроссовера особенно на вторичном рынке следует обратить внимание на мотор.

Самыми не прихотливыми считаются атмосферные бензиновые, но порой даже они способны доставить автовладельцу много неприятностей.

Портал «За рулем» составил ТОП-6 кроссоверов с самыми надежными атмосферными моторами на российском рынке.

Первым по списку оказался популярный Toyota RAV4. Эта модель сейчас предлагается с новыми агрегатами, которые пока мало изучены, но за три года с ними особых проблем еще не было.

Так, 2,0-литровый M20A-FKS уже показал свою надежность, а вот A25A-FKS объёмом 2,5-литра уже побывал участником отзывной кампании. Автомобили с этим агрегатом отзывали на сервис из-за протечек антифриза.

Kia Sportage с двигателем G4NA способны без каких-либо проблем проехать до 200 тыс. км. Но тут стоит отметить, что данный силовой агрегат является модернизированной старой версией 4G63 от компании Mitsubishi.

Что касается силовых агрегатов Mitsubishi, то очень удачные устанавливают в Outlander. Эта модель с двухлитровым 4В11 с системой регулировки фаз Mivec при регулярном обслуживании способна «прожить» до 200 тыс. км.

Полный ресурс 4В11 составляет около 300 тыс. км. К тому же ДВС неприхотлив к топливу и может работать на бензине АИ-92.

Очень хорошими силовыми агрегатами оснащают Mazda CX-5 и Nissan X-Trail.

Mazda CX-5 второго поколения получил уже проверенные и доработанные 2.0 и 2.5 линейки SkyActiv, которые лишились «детских» болячек, но до сих пор требуют своевременного обслуживания.

Nissan X-Trail с двухлитровым MR20DD считают также надежным. В этом моторе практически нет серьезных проблем за исключением масложора, который начинается к 180 тыс. км пробега.

Renault Duster с 1,6-литровым атмосферным двигателем тоже попал в рейтинг специалистов, так как этот силовой агрегат масло начинает «жрать» только при пробеге 120-150 тыс. км.

Ресурс атмосферного двигателя около 300 тыс. км. Стоит напомнить, что 1,6-литровый HR16DE еще устанавливают в Renault Kaptur и Nissan Terrano.