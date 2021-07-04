Опубликован список наиболее быстро продаваемых автомобилей на рынке РФ

Рейтинг был опубликован на основании исследования «Авто.ру», в рамках которого выяснялось, какие автомобили продаются на вторичном рынке быстрее, а также какие модели приходится продавать долго.

Как известно кросвэны Kia Carnival и пикапы Toyota Hilux являются нишевыми моделями, но именно они оказались наиболее востребованными на рынке России за последний год.

В среднем эти автомобили продавались за 6 дней. Например, Лада Гранта продается в 2,5 раза дольше. 7 дней в среднем потребуется для продажи кроссовера Kia Seltos и Audi A8.

Конкуренты последнего в лице BMW 7 серии и Mercedes-Benz S-Класса продаются в среднем за 29 и 24 дня соответственно.

Lada Niva Legend можно продать за 8 дней, а Skoda Rapid и Kia Rio за 10 и 11 дней. 11-12 дней находят своих покупателей автомобили Hyundai Creta, Solaris, Lada Largus и Vesta и Volkswagen Polo.

Также популярными и самыми продаваемыми на рынке оказались кроссоверы Lexus: GX (9 дней), LX и RX (по 11 дней). Как отмечается, при выборе премиальных автомобилей покупатели чаще обращают внимание на комплектацию, причем лучше всего продаются топовые варианты.

А в бюджетном сегменте наоборот чаще лучше продаются базовые версии. Кроме этого, россияне предпочитают иномарки, поэтому быстрее всего продаются недорогие модели марок Skoda, Kia, Hyundai, Volkswagen.

Еще исследование показало, что дилеры продают машины с пробегом быстрее, чем частные продавцы, при этом нишевые авто чаще продаются у дилера, а бюджетные – у частника.

Хуже всех продаются на вторичном рынке старые, малопопулярные и заряженные машины. За последний год антирекорд принадлежит внедорожнику Hummer H2, который продавался 1,5 месяца. По пять недель в среднем продаются Tesla Model S и Audi S5, немного быстрее продают Chevrolet Volt и Toyota Prius.