Автомобили в полноприводных модификациях уже стали доступны для заказа. Также в компании сообщили, что выпуск новы версий будет организован на предприятии «ПСМА Рус» в Калужской области.

Модели Opel Zafira Life и Opel Vivaro получили полный привод в России в модификациях с длиной кузова M (4956 мм) и L (5306 мм).

Автомобили предлагают с подключаемым полным приводом, работающим с дизельной установкой 2.0 Diesel (150 л.с.). Среди трансмиссии будет шестискоростная механика с вискомуфтой, способной передавать до 100% крутящего момента на заднюю ось.

Для водителя будет доступна возможность переключения между передним и полным приводом, что позволит использовать систему тогда, когда это необходимо. Полноприводные модификации отличаются от версия с передним приводом наличие металлической защиты картера двигателя, вискомуфты, заднего редуктора и топливного бака, а также увеличенным на 25 мм дорожным просветом.

Уже в базовых комплектациях таких автомобилей будет множество опций, включая электро- гидроусилитель рулевого управления, мультифункциональное трехспицевое рулевое колесо с отделкой из кожи, передние сиденья с подогревом, зеркала заднего вида с электрорегулировками, обогревом, электроприводом складывания, и многое другое.

Полноприводный Opel Zafira Life в исполнении Innovation оценили в пределах от 3 290 900 до 3 259 900 рублей. Opel Vivaro с грузовым отсеком 5,3 куб.м обойдется от 2 459 900 рублей, а 6,1 куб.м от 2 509 900 рублей для версий с полной массой 2,5 тонны, и от 2 509 900 и 2 559 900 рублей да исполнения с полной массой 3,1 тонны.