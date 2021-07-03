Инвестиции в разработку нового кроссовера от Nissan составили более 1,38 млрд долларов

Речь идет конечно же о кроссовере с полностью электрической силовой установкой, который станет первым автомобилем, собранным на новом флагманском предприятии компании.

Автопроизводитель Nissan рассказал о проекте с названием EV36Zero, а также анонсировал новый электрокроссовер, однако о последнем никакой информации пока не раскрывают кроме того, что он станет первым, выпускаемом на новой производственной площадке.

О заводе, который появится в рамках проекта EV36Zero, и рассказали в компании. Так, он будет располагаться в британском городе Сандерленд, где на его строительство потратят 1 млрд фунтов стерлингов. На производстве планируется привлечь более 6 тыс. человек.

В дальнейшем штат расширят еще на 4.5 тыс. человек, и дополнительно инвестируют еще 1,8 млрд фунтов стерлингов. Расширение производства планируется к 2030 году.

На фабрике планируется выпуск не только электрокаров, то и аккумуляторных батарей и возобновляемых источников энергии.

Вот на этой фабрике и будет организовано производство электрического вседорожника. Пока известно, что основой для автомобиля станет платформа CMF-EV, а инвестиции в его разработку составили 1,38 млрд долларов. Также известно, что эта модель будет глобальной.