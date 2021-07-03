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16 автобрендов переписали цены на свои автомобили во второй половине июня

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Специалисты в России продолжают вести мониторинг цен на новые автомобили.

Так, эксперты «Автостата» выяснили, что во второй половине июня, а точнее за период с 16 по 30 июня, 16 автобрендов переписали цены на свои автомобили, причем четыре марки обновили прайсы два раза за месяц.

Речь идет о кроссовере Tiggo 4 от китайской Chery, который за два удорожания в результате прибавил в цене 0,7-2,2% в зависимости от комплектации.

Также два раза за месяц пересмотрели прайсы для Mitsubishi Pajero Sport (на 1,3 – 2,9%), Citroen Berlingo Multispace (на 3,2 – 3,8%) и Peugeot Partner Crossway (на 3,2 – 3,8%).

Эти автомобили дорожали как в первой, так и во второй половине июня. Что касается других автомобилей, то стоимость выросла на модельный ряд BMW (на 0,6 – 5,2%), Jeep (на 1,4 – 2,6%), Porsche (на 2,9 – 5,0%) и Volvo (на 1,4 – 2,8%).

Также стали дороже и авто популярных марок, а именно Hyundai, Skoda и Nissan, но прибавили в цене не все автомобили их модельного ряда, но большинство. А вот у Volkswagen и JAC наблюдалось разнонаправленное изменение цен.

Так, Touareg в максимальных комплектациях подешевел на 0,5%, а у пикапа JAC Т6 стала доступнее одна комплектация, тогда как другие наоборот стали дороже.

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