Росстандарт сообщил о том, что компания «Фольксваген Груп Рус» проведет в России отзывную кампанию, которая затронет автомобили марок Skoda и Seat.

Как говорится в сообщении ведомства, автомобили Skoda и Seat попали под отзыв в РФ из-за подушек безопасности.

В частности, проблемы могут быть в 54 автомобилях Skoda Octavia A8 и в 3 Skoda Superb, проданных в стране в этом году. В автомобилях требуется замена передних подушек безопасности.

Подушки могут не обеспечивать заданных производителем характеристик при срабатывании из-за возникших в производственном процессе отклонений.

Замена передних подушек безопасности будет произведена бесплатно для владельцев отзывных машин. Кроме этого, отзывными стали два экземпляра Seat Exeo, которые продали в период с 2005-го по 2011 год.

В них установлена подушка безопасности переднего пассажира, выпущенная фирмой Takata. Эта подушка также требует замены из-за того, что при срабатывании может нанести травмы, находящимся в салоне.