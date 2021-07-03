Кроссовер шведской марки стали отзывными из-за необходимости обновления программного обеспечения.

Росстандарт объявил об отзыве 12 автомобилей Volvo XC90 в России, реализованных в стране в период с 2019 по 2020 год.

В указанных транспортных средствах капли, которые могут попасть на сенсорный экран, расположенный между задними сидениями, могут восприниматься как постоянное касание.

В результате при использовании дисплея для управления сиденьем переднего пассажира, выбранная для него операция будет выполняться до достижения крайнего положения, что в свою очередь может стать причиной травмы.

В автомобилях в рамках отзыва произведут обновление ПО, а пока новое обновление не вышло, владельцам дадут рекомендации, как избежать проблемы.