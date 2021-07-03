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Россияне за пять месяцев 2021 года потратили на покупку авто более 1,2 трлн рублей

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Это выяснили специалисты агентства «Автостат», отметив, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 55%.

Россияне за пять месяцев 2021 года потратили на покупку авто более 1,2 трлн рублей, что существенно выше результатов прошлого года.

Это обусловлено как ростом средней стоимости машин, так и низкими продажами автомобилей в прошлом году.

Больше всего денег россияне потратили на покупку автомобилей марки KIA – 140 млрд рублей. На втором месте оказались модели отечественной Лады – 118 млрд рублей.

В тройке лидеров оказался немецкий бренд Mercedes-Benz (115 млрд руб.), а следом за ним находятся марки Toyota и BMW с результатами 113 и 110 млрд рублей.

Также отдельно отметили и автомобили Hyundai, на которые было потрачено более 100 млрд рублей (103 млрд). Машин остальных брендов было продано на сумму менее 100 млрд рублей.

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