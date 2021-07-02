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Ауди А3 – достойное внимания авто, которое порадует ценителей комфорта и скорости

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Сегодня каждый человек стремится иметь собственное авто для того, чтобы не зависеть от общественного транспорта, иметь возможность беспрепятственно передвигаться куда-угодно. Авто стало также и элементом престижа – его наличие показывает, что человек хорошо зарабатывает, развивается, способен достигать какие-то высокие цели. Не секрет, что наличие машины важно и для представительниц слабого пола, которые таким образом более высоко оценивают успешного мужчину. Но рынок автомобилей сейчас насколько перегружен, что сложно выбрать что-то интересное, не запутавшись во множестве похожих моделей.

Если Вы находитесь в поиске идеального автомобиля для деловой активности и личного передвижения – обязательно оцените обновленную Audi A3 от легендарного немецкого концерна. Свежая модель, в котором изменилась как внешность, так и многие элементы начинки, выпущена буквально в 2020 году и может быть интересна ценителям хэтчбеков по многим пунктам.

Особенности новинки

Audi – один из крупнейших немецких концернов автомобилей, который пользуется невероятным спросом по всему миру. Автомобиль от Ауди является элементом престижа, имиджа, показателем того, что перед вами успешный человек, который знает толк в достойной технике. Чем примечательна модель А3? Вот некоторые ее важные достоинства, на которые стоит обратить внимание:

  • Внешний вид. Экстерьер автомобиля остался практически таким, как и в предыдущей версии, но получил некоторые интересные изменения. Радиаторная решетка стала чуть более агрессивной и крупной, матричные фары, 6-угольная решетка Singleframe, пиксельные дневные ходовые огни – все это выглядит достаточно интересно и эффектно. Габариты всего кузова немного увеличились;
  • Интерьер. Если Вы цените роскошь – модель Audi A3 2020 года в этом плане просто идеальна. В салоне водителя ожидает шикарный красивый интерьер, удобные большие сиденья, передовая электроника, которая идеально сочетается с дизайном пластиковых элементов. Бортовой компьютер с массой функций, мощная мультимедийная система, богатые материалы отделки – это основные плюсы модели внутри.

Отдельно стоит упомянуть и про ходовые характеристики машины. Мощный движок в 150 лошадиных сил способен разогнать авто до большой скорости за считанные секунды, при этом, в зависимости от комплектации, расход топлива здесь составляет всего 3,5-4,5 л на 100 км пробега. Это очень экономное авто, что позволяет пользоваться им совершенно без оглядки на затраты на содержание.

Ауди А3 – автомобиль, который обязательно понравится ценителям красоты, современных технологий и скорости!

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